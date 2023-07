Poker del Liverpool al Leicester a Singapore

Tutto facile per la squadra di Klopp nella terza uscita ROMA (ITALPRESS) – Netto successo del Liverpool per 4-0 sul Leicester nella gara pre season valida per lo Standard Chartered Singapore Trophy disputata a Kallang. Al 30' il match si sblocca grazie a Nunez. Cinque minuti più tardi il raddoppio ad opera di Clark e ak 38' il trsi firmato Jota. Nella ripresa quarto gol al 19' di Doak che chiude la contesa. E' la terza amichevole per la squadra di Klopp dopo il 4-2 il Karlsruher e il pareggio 4-4 contro il Greuther Furth. Il Leicester, già in campo domenica prossima in Championship dopo la retrocessione, esordirà in casa contro il Coventry. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 30-Lug-23 13:03