Superbike: Repubblica Ceca, in superpole Razgatlioglu precede Rea

Il turco accorcia le distanze su Bautista che chiude al terzo posto ROMA (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) ha vinto la Superpole Race in Repubblica Ceca valida per il Campionato del Mondo di Superbike. Per il turco 37^ vittoria e quinta stagionale. Al secondo posto il suo avversario Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) e a chiudere il podio Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), sempre leader della classifica e che conquista il terzo posto dopo essere partito dalla 14^ posizione. Orea il distacco in classifica tra lo spagnolo e Razgatlioglu è di 49 punti. Axel Bassani (Motocorsa Racing) taglia il traguardo in quarta posizione davanti a Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) chiude settimo precedendo Danilo Petrucci (Barni Spark racing Team), andato lungo in curva 1 al primo giro. Nono posto per Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) mentre Iker Lecuona (Team HRC) completa la top ten. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) è caduto nel corso del primo giro. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 30-Lug-23 12:29