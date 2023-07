L'australiano nellaq seconda semifinale ha eliminato Humbert ATLANTA (USA) (ITALPRESS) – Sarà tra Aleksander Vukic e Taylor Fritz la finale dell'"Atlanta Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 737.170 dollari in corso sui campi in cemento della città statunitense. L'australiano, numero 82 del ranking, si è aggiudicato, a sorpresa, la sfida con il francese Ugo Humbert, numero 38 ATP, per 3-6, 7-6(2), 7-5. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/red 30-Lug-23 10:01