Tennis, la finale del torneo Umago è Wawrinka-Popyrin

Si fermano in semifinale gli azzurri Arnaldi e Sonego UMAGO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Entrambi fuori i due italiani Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Sarà, infatti, tra Aranisias Wawrinka e Alexei Popyrin la finale del "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Dopo il ko di Arnaldi con Popyrin nella prima semifinale si è divuto arrendere anche Lorenzo Sonewgo, battuto dallo svizzero Wawrinka con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 27 minuti. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 30-Lug-23 10:20