Tennis: Torneo Amburgo. Trionfa Zverev, Djere ko in finale

Il tedesco, profeta in patria, conquista il ventesimo titolo della carriera. AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev profeta in patria. Il tedesco, quarto favorito del seeding e numero 19 del mondo, ha fatto suo l'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con montepremi complessivo pari a 1.831.515 euro disputato sulla terra rossa di Amburgo. Il beniamino del pubblico locale, nella finale odierna, ha sconfitto il serbo di origini ungheresi Laslo Djere, numero 57 del ranking Atp, col punteggio di 7-5 6-3. Per Zverev è il ventesimo titolo della carriera, dei quali due Atp Finals, un oro olimpico, cinque Masters 1000, altrettanti 500 e sette 250. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 30-Lug-23 17:49