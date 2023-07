Beach volley: A Montreal terzo posto per Ranghieri e Carambula

Gli azzurri sconfitti in semifinale vincono poi la "finalina". ROMA (ITALPRESS) – Alex Ranghieri e Adrian Carambula si sono piazzati al terzo posto nel torneo di categoria Elite 16 di Montreal, tappa canadese del Pro Tour di beach volley. I due azzurri sono stati protagonisti di un'ottima cavalcata, interrotta in semifinale dalla sconfitta contro gli statunitensi Andy Benesh e Miles Partain con il punteggio di due set a zero (21-17 21-18). A seguire gli italiani si sono imposti, sempre per due set a zero (24-22 22-20) sul team brasiliano Evandro-Arthur nella sfida valevole per la terza piazza. – foto LivePhootoSport – (ITALPRESS). pdm/com 31-Lug-23 08:59