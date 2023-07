Calcio: Fiorentina. Gonzalez “Sono carico, stiamo lavorando bene”

"Viola Park? E' un altro mondo, hanno fatto un lavoro perfetto" FIRENZE (ITALPRESS) – "Cosa mi aspetto per la prossima stagione? Di arrivare nelle finali delle coppe (come lo scorso anno, ndr), stare nella parte alta della classifica e dare tutto in campo. Sono carico". Così Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, in un'intervista al sito ufficiale viola, parlando dei suoi obiettivi. "Non vedevo l'ora di tornare a Firenze dalla mia 'famiglia', ovvero i miei compagni di squadra – ha aggiunto l'argentino -. Ho fatto solo due allenamenti con il gruppo, dobbiamo lavorare perché mancano tre settimane all'inizio del campionato e dobbiamo stare tranquilli. I primi allenamenti sono andati bene". Poi su Arthur: "Ci siamo salutati, non lo conoscevo, so che parla spagnolo e fra noi sudamericani abbiamo un legame stretto". Infine, Nico Gonzalez ha parlato del Viola Park: "E' un altro mondo, hanno fatto un lavoro perfetto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/xd6/red 31-Lug-23 17:35