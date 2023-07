Tennis: Torneo Atlanta. Fritz profeta in patria, Vukic ko in finale

Per lo statunitense è il secondo titolo stagionale, il sesto in carriera. ROMA (ITALPRESS) – Al primo torneo in casa da marzo, Taylor Fritz, numero 9 del mondo e primo favorito del seeding, ha festeggiato il secondo titolo stagionale, il sesto in carriera. Nella finale dell'Atlanta Open lo statunitense ha sconfitto il sorprendente australiano Aleksandar Vukic, numero 82 del ranking internazionale, che mai era arrivato così avanti in un torneo Atp, col punteggio di 7-5 6-7 (5) 6-4. Fritz avrebbe anche potuto chiudere in due set, ha infatti mancato due match point sul 6-5 nel secondo parziale in risposta. "Avevo giocato questo torneo cinque volte prima di quest'anno, ero arrivato in semifinale nel 2021 e in finale nel 2019. Sentivo di essere andato sempre vicino a vincere il titolo, non credo che avrei potuto reggere un'altra sconfitta in finale", ha ammesso dopo il match il tennista statunitense. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 31-Lug-23 08:40