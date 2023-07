Tennis: Torneo Praga. Errani sconfitta al primo turno da Hibino

La 'ripescata' giapponese si impone in tre set dopo due ore e 28 minuti PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Esordio con sconfitta per Sara Errani nel "Livesport Prague Open" (WTA 250 – montepremi 259.303) sui campi in cemento dello Sparta Praga Tennis Club della capitale della Repubblica Ceca. La 36enne tennista romagnola, n.119 WTA, si è arresa al primo turno alla giapponese Nao Hibino, n.136 del ranking passata attraverso le qualificazioni e ripescata come lucky loser, vincente in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-4, maturato in due ore e 28 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 31-Lug-23 15:50