Calcio: Mondiali donne. Inghilterra e Danimarca agli ottavi di finale

Le britanniche battono 6-1 la Cina, eliminati il team asiatico e Haiti. ROMA (ITALPRESS) – Vittoria "tennistica" per l'Inghilterra contro la Cina nell'ultima giornata del girone D dei Mondiali di calcio femminili, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Le britanniche, al Coopers Stadium di Adelaide, si sono imposte per 6-1 sulle asiatiche. Doppietta per l'ala del Chelsea Lauren James. Nell'altra gara conclusiva del girone la Danimarca ha piegato per 2-0 Haiti. Così accedono agli ottavi di finale l'Inghilterra, prima del gruppo, con 9 punti all'attivo (tre vittorie in altrettante gare giocate), e la Danimarca, a quota 6. Eliminate Cina (3) e Haiti (0). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Ago-23 15:10