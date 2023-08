Calcio: Mondiali donne. Olanda e Usa agli ottavi di finale

Le Orange piegano 7-0 il Vietnam, 0-0 fra le americane e il Portogallo. ROMA (ITALPRESS) – Olanda a valanga sul Vietnam nell'ultima giornata del girone E dei Mondiali di calcio femminili, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Le orange, al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, si sono imposte sulle asiatiche per 7-0. Doppietta per la neo centrocampista del Manchester City Jill Roord. Nell'altra gara conclusiva del girone gli Usa hanno fermato il Portogallo sullo 0-0. Così accedono agli ottavi di finale l'Olanda, con 7 punti, e gli Usa, a quota 5. Eliminate Portogallo (4) e Vietnam (0). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Ago-23 11:12