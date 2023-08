Calcio: Torino. Bellanova “Bellissimo gruppo, con Juric posso crescere”

Il dt Vagnati "Lo abbiamo voluto fortemente" TORINO (ITALPRESS) – "Ho trovato un bellissimo gruppo. Ringrazio in primis la società, poi il mister e i compagni che mi hanno accolto dal primo giorno come se fossi uno di loro. Voglio arrivare presto al top della forma". Così Raoul Bellanova, nuovo laterale del Torino. "Ritengo che il mio punto forte sia la fase offensiva – ha aggiunto Bellanova -. Devo migliorare sicuramente in fase realizzativa. In fase difensiva a volte sono distratto e mi fido troppo della mia velocità, ma ho già fatto miglioramenti in questo". Il classe 2000 arriva dal Cagliari, dopo un anno di prestito all'Inter: "Mister Juric mi ferma spesso per correggermi ed è una cosa che mi fa piacere – ha sottolineato Bellanova -. Soprattutto mi chiede un buon apporto in fase offensiva, ma sono convinto che non ci saranno problemi". Bellanova ha poi parlato della sua esperienza all'Europeo Under 21: "C'è un po' di amarezza. Siamo partiti male con la Francia, raccogliendo zero punti quando dovevano essere tre a causa di episodi storti. Ma poi ci siamo scavati noi da soli la fossa perché con la Norvegia non si doveva perdere. Il gruppo era formato da giocatori forti. Giustamente ci prendiamo le critiche perché una squadra così non poteva uscire ai gironi". Infine, sugli obiettivi: "Ho buone sensazioni, siamo un gruppo ambizioso, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere i piedi per terra – ha detto Bellanova -. Possiamo anche dire di voler arrivare in Champions, ma poi bisogna dimostrarlo in campo. Ogni anno bisogna sempre fare meglio della stagione passata. Dalla prima partita col Cagliari cercheremo di fare più punti possibili, poi tireremo le somme". Con il neo acquisto granata anche il direttore tecnico Davide Vagnati: "Abbiamo voluto fortemente Raoul e lo ringrazio per aver scelto il Torino. Lo scorso anno ha fatto una stagione importante arrivando a giocare la finale di Champions League. Il fatto che sia qui dimostra che ha voglia di rimettersi in gioco trovando in sé stesso le cose che possono farlo diventare un grande calciatore. Ha tutto per poterlo diventare". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 01-Ago-23 18:53