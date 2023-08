Calciomercato: Genoa. Ufficiale l’arrivo di Thorsby

Il norvegese torna in Liguria: dal 2019 al 2022 ha giocato nella Samp. GENOVA (ITALPRESS) – "Morten Thorsby è un nuovo giocatore del Genoa". Lo ha reso noto, attraverso i propri canali ufficiali, lo stesso club ligure. "Nato a Oslo il 5 maggio del 1996, il centrocampista norvegese arriva in rossoblù dai tedeschi dell'Union Berlin con la formula del prestito con obbligo di acquisto condizionato", ha precisato il Genoa. Per il 27enne scandinavo è un ritorno in Italia, anzi un ritorno a Genova: il centrocampista ha giocato infatti con la maglia della Sampdoria dal 2019 al 2022, collezionando 92 presenze e 7 reti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 01-Ago-23 11:28