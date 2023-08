Motomondiale: Bezzecchi avverte “A Silverstone non sarà facile”

Il pilota italiano, terzo in classifica generale, pronto a tornare in pista SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Cinque lunghe settimane di stop per ricaricare le batterie, dopo un avvio di stagione davvero scoppiettante per il Mooney VR46 Racing Team, e già tempo di tornare al lavoro a Silverstone per la nona gara della stagione 2023. "Sono andato in vacanza con il mood che volevo, ho fatto un weekend praticamente perfetto in Olanda e mi sono goduto casa in queste settimane", spiega Marco Bezzecchi, terzo nella generale con 158 punti. "Silverstone non è un tracciato facile da interpretare, molto lungo, con una serie di curve guidate e non sarà scontato essere lì con i più forti. Partiamo con il piede giusto da venerdì, proviamo anche questa nuova modifica sul format che dovrebbe agevolarci nel prendere confidenza con la pista e torniamo al lavoro con le batterie cariche per questa seconda metà di stagione", aggiunge il pilota romagnolo. "È stato un lungo break, ma ci voleva! In più sono successe molte cose importanti e sono contento perché ora tornerò in pista con ancora più motivazioni per questa seconda metà di stagione", racconta il suo compagno di squadra Luca Marini, sesto in classifica. "L'obiettivo da adesso fino a Valencia è continuare a lavorare sodo, prestare attenzione ai dettagli e avvicinarci ai più forti", conclude Marini. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/mc/com 01-Ago-23 14:46