Tennis: Torneo Praga. Stefanini eliminata al primo turno

La toscana si è arresa in due set di fronte alla estone Kanepi. ROMA (ITALPRESS) – Lucrezia Stefanini è uscita di scena al primo turno dal "Livesport Prague Open", torneo Wta 250 con montepremi complessivo pari a 259.303 euro in corso sui campi in cemento dello Sparta Tennis Club della capitale della Repubblica Ceca. La 25enne toscana, numero 102 del mondo, si è arresa di fronte alla estone Kaia Kanepi, 92 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 01-Ago-23 14:36