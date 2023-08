Calcio: Atalanta. Successo per 3-0 su Pro Sesto,1^ da titolare per Tourè

I gol di Bonfanti, Bakker e Scalvini decidono l'amichevole di Zingonia BERGAMO (ITALPRESS) – Altra amichevole in archivio per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3-0 contro la Pro Sesto, formazione del campionato di Serie C. Prima partita da titolare per El Bilal Touré, il nuovo attaccante dei nerazzurri – arrivato dall'Almeria per circa 30 milioni di euro – è sceso in campo per un tempo nel test match giocato al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia: in gol Bonfanti, Bakker e Scalvini, altra buona prova per Luis Muriel, entrato al 60' al posto di Latte Lath (il colombiano ha anche colpito un palo). Domani, giovedì 3 agosto, la squadra continuerà la preparazione con una seduta al mattino a porte chiuse mentre sabato ci sarà un'altra amichevole contro l'Union Berlino. In giornata è stata ufficializzata anche l'amichevole contro la Juventus: la sfida ai bianconeri verrà giocata sabato 12 agosto alle 20.30 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 02-Ago-23 19:16