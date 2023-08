Calcio: Mondiali donne. Caruso “Non era ciò che volevamo e sognavamo”

L'azzurra, autrice di una doppietta: "Abbiamo imparato che niente è scontato" WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – "Non era ovviamente quello che volevamo e sognavamo. Dovremmo analizzare tutto quello che è successo e ripartire. Credo in questo gruppo e credo nella nostra forza. I due gol contano ben poco perché non ci hanno portato al passaggio del turno". Così Arianna Caruso, autrice di una doppietta nel 3-2 subito dall'Italia per mano del Sudafrica, una sconfitta che è valsa alle azzurre l'eliminazione dal Mondiale. La centrocampista della Juventus guarda però con estrema fiducia al futuro della Nazionale, pronta a ripartire nonostante gli errori commessi: "Abbiamo imparato in questo Mondiale che niente è scontato. Se non si vince non si va avanti. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito e mi dispiace non avergli regalato gioie. Ci tenevamo a fare bene. Abbiamo un grande potenziale e siamo davvero forti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e spero che dalle prossime partite sarà così". Affranta per l'uscita di scena dal Mondiale anche Elena Linari: "Spero che questo gruppo possa lasciare qualcosa per le generazioni future. Mi dispiace per come è andata, è un'esperienza anche questa, anche se negativa. Mi auguro solo che serva per il futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 02-Ago-23 12:50