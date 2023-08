Calciomercato: ManCity. Accordo per Gvardiol, al Lipsia 90 mln

Il 21enne croato sarebbe il secondo rinforzo estivo dopo Kovacic MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Josko Gvardiol alla fine indosserà la maglia del Manchester City. La stampa inglese dà per chiuso l'accordo col Lipsia per 90 milioni di euro, col 21enne croato che diventa così il secondo difensore più caro nella storia della Premier League: il primato resta a Harry Maguire, passato nel 2019 dal Leicester allo United per 93 milioni. Gvardiol dovrebbe raggiungere Manchester nei prossimi giorni per le visite mediche e il suo arrivo potrebbe spingere verso l'addio Aymeric Laporte. Quello di Gvardiol sarebbe il secondo rinforzo estivo del City dopo Kovacic a fronte delle partenze di Gundogan e Mahrez. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Ago-23 17:50