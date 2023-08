Calciomercato: Monaco. Preso il ghanese Salisu dal Southampton

Il difensore africano si è legato con il club del Principato fino al 2028 ROMA (ITALPRESS) – A un anno dalla fine del suo contratto con il Southampton, Mohammed Salisu ha firmato per il Monaco. Il difensore ghanese, che con la sua nazionale vanta 6 presenze e 2 gol, si è legato con il club del Principato fino al 2028. L'africano, che nel 2020 era stato vicino al Rennes, si unisce all'ASM per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Salisu ha giocato 80 partite in tre stagioni con il Southampton. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Ago-23 09:44