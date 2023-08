Motomondiale: Gp Gran Bretagna.Bagnaia “Portare a casa punti importanti”

L'iridato della Ducati: "L'obiettivo sarà partire subito col piede giusto" ROMA (ITALPRESS) – Dopo cinque settimane di stop, la MotoGP torna in pista sul celebre tracciato inglese di Silverstone per il GP della Gran Bretagna, nono appuntamento della stagione 2023. Durante la lunga pausa estiva Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno continuato ad allenarsi, scendendo in pista in diverse occasioni a Misano con le loro Ducati Panigale V4S. Inoltre, a metà luglio, i piloti del Ducati Lenovo Team sono stati anche tra i protagonisti della MotoGP al Festival of Speed di Goodwood (Inghilterra). "E' stata una bella pausa estiva – spiega Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e leader della classifica piloti – ho potuto riposarmi, ma anche dedicarmi al mio programma di allenamento e mi sono divertito molto in pista, in diverse occasioni, con la Panigale V4S insieme agli altri piloti Ducati. Ora è tempo di ricominciare e ne sono felice. L'anno scorso a Silverstone ho ottenuto una delle vittorie più belle della mia carriera in un fine settimana che non era iniziato nel migliore dei modi". "L'obiettivo quest'anno – termina il piemontese – sarà quello di partire subito con il piede giusto e, soprattutto, cercare di portare a casa altri punti importanti per la classifica generale". "Sono felice di tornare finalmente in pista – le parole dell'altro ducatista azzurro, Enea Bastianini – Durante queste cinque settimane mi sono riposato, ma ho anche lavorato molto per cercare di essere pronto possibile per questa seconda parte della stagione. Silverstone è una delle mie piste preferite, perciò l'obiettivo sarà sicuramente riuscire ad ottenere un buon risultato e soprattutto poter tornare a lottare per il podio. Non sarà facile, e in Inghilterra il meteo è sempre un fattore imprevedibile, ma faremo del nostro meglio, come sempre". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 02-Ago-23 15:37