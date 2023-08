Tennis: Torneo Washington. Tiafoe agli ottavi, fuori Hurkacz e Korda

Lo statunitense, in gara direttamente al secondo turno, piega Karatsev con 2 tie-break WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Frances Tiafoe è agli ottavi di finale del "Mubadala Citi DC Open", torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Washington, negli Stati Uniti, con 2.178.980 dollari di montepremi. Il tennista americano, in gara direttamente dal secondo turno in qualità di seconda testa di serie, ha piegato nella notte italiana il russo Aslan Karatsev per 7-6(5) 7-6(5). Altri risultati di secondo turno: Alexander Shevchenko (Rus) b. Sebastian Korda (Usa, 8) 5-7 7-6(4) 6-4 Michael Mmoh (Usa) b. Hubert Hurkacz (Pol, 4) 6-3 6-7(4) 7-6(4) Emil Ruusuvuori (Fin) b. Yoshihito Nishioka (Jpn, 10) 6-7(5) 6-4 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Ago-23 10:23