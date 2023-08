Volley: Nazionale. Raduno a Cavalese per gli azzurri

Il ct De Giorgi convoca 16 atleti per il raduno in Val di Fiemme. ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 4 agosto la Nazionale maschile di pallavolo tornerà a radunarsi a Cavalese, in Val di Fiemme, dove comincerà ufficialmente la preparazione in vista dei Campionati Europei, che prenderanno il via il 28 agosto, a Bologna, con la gara d'esordio contro il Belgio. Il commissario tecnico azzurro, Ferdinando De Giorgi, per il collegiale, che si concluderà il 13 agosto, ha convocato i seguenti atleti: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli (palleggiatori); Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Simone Anzani (centrali); Fabio Balaso, Leonardo Scanferla (liberi); Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta (opposti); Tommaso Rinaldi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto (schiacciatori). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 02-Ago-23 15:51