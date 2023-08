Calcio: Amichevoli. PSG batte Jeonbuk 3-0, doppietta per Neymar

Il brasiliano torna in campo dopo oltre sei mesi, titolari Donnarumma e Verratti. ROMA (ITALPRESS) – Dopo diversi mesi lontano dai campi di gioco, era fermo da marzo a seguito di un'operazione alla caviglia destra, e dopo aver fatto parlare per multe da circa 3 milioni di euro per "danni ambientali" in Brasile, Neymar è tornato protagonista. L'asso verde-oro, che non giocava dal 19 febbraio, ha trascinato il "suo" PSG, partendo titolare e giocando tutta la gara amichevole, contro lo Jeonbuk Motors. Nel test con il team coreano, andato in scena all'Asiad Main Stadium di Busan, in Corea del Sud, i parigini si sono imposti per 3-0: Neymar ha prima siglato una doppietta e poi ha fornito l'assist per il definitivo tris del PSG, firmato dal neo acquisto Marco Asensio. Nel team francese Gigio Donnarumma e Marco Verratti titolari. Il portiere ha lasciato spazio subito dopo l'intervallo a Navas; il centrocampista invece è stato sostituito al 17' della ripresa da Soler. Niente match per Kylian Mbappé, non convocato per la tournee asiatica e ormai, secondo la stampa francese, in aperta battaglia legale col PSG. In campo, al contrario, nel corso del secondo tempo, il fratello sedicenne Ethan Mbappé. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Ago-23 12:19