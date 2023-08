Calcio: Buffon. Ancelotti “Aveva 17 anni, mi sembrò un extraterrestre”

"Il mio REal deve migliorare nella fase difensiva", dice il tecnico dei blancos dopo il ko con la Juve ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – "Ho conosciuto Buffon quando aveva 17 anni, già allora mi sembrò un extraterrestre così come mi è successo quando ho visto Arda Guler". Con queste parole, rilasciate dopo la sconfitta del suo Real Madrid nel test di Orlando contro la Juventus, Carlo Ancelotti parla di Gigi Buffon che ieri ha ufficializzato il suo ritiro a 45 anni. Il tecnico dei blancos fa un accostamento con il nuovo gioiello della sua squadra, questa notte out dall'amichevole con i bianconeri per infortunio. "Il suo non è un problema grave, si sta valutando se operarlo o meno, ma comunque credo che al massimo il suo sarà uno stop di un mese", dice Ancelotti che dopo l'amichevole contro la Juventus bacchetta la sua squadra per la fase difensiva. "Non siamo abituati a questa fragilità che abbiamo mostrato – spiega -. Dobbiamo migliorare perchè abbiamo incassato tanti gol ultimamente, ci manca l'equilibrio e dobbiamo sistemare questo aspetto, ma non sono preoccupato, è un problema che si può risolvere facilmente". Il primo bilancio della stagione va sul pre-campionato. "Do un 6 a questa fase, dobbiamo migliorare ed è evidente, la fase offensiva non è un problema, creiamo tanto e nelle quattro amichevoli disputate il controllo lo abbiamo avuto nioi, bisogna concentrarsi sulla fase difensiva", ribadisce Ancelotti che ammette di aver visto la sua squadra soffrire sulla pressione della Juventus, ma si consola con il suo pupillo: Vinicius. "Ha dimostrato che la sua crescita continua, l'ho visto molto bene, è in costante miglioramento". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 03-Ago-23 10:08