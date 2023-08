Calcio: Gravina “Basta riammissioni e ripescaggi, non è più accettabile”

"Dobbiamo anticipare la preiscrizione al 30 di aprile" ROMA (ITALPRESS) – "Sono convinto che bisogna far rispettare il risultato legato alla competizione sportive: basta a riammissioni e ripescaggi che alterano il valore della competizione sportiva. A giugno abbiamo visto una squadra che festeggiava la vittoria del campionato, un'altra che retrocede con i tifosi che hanno svolto attività di devastazione nello stadio e oggi troviamo una situazione invertita. Non è più accettabile". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, parla della situazione legata a ripescaggi e riammissioni in Serie B durante la presentazione del 13° Report Calcio negli studi di Sky Sport. "Dobbiamo anticipare la preiscrizione al 30 di aprile, anticipazione che ci consentirà di dare efficacia a quella norma che, grazie a un decreto legge, ci consente entro 30 giorni la possibilità di avere un giudicato anche da parte del Consiglio di Stato", conclude. – foto Image – (ITALPRESS). spf/glb/red 03-Ago-23 21:21