Calcio: Juve. Allegri “Avanti nel nostro percorso”, Weah “Gran vittoria”

"Sempre una bella soddisfazione battere squadre forti come il Real", dice Szczesny ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – L'obiettivo è tornare a "giocare la coppa più importante". Massimiliano Allegri, almeno per il momento, non parla di scudetto. La priorità è tornare in Champions per affrontare squadre come il Real Madrid di Ancelotti, battuto nella notte italiana con un secco 3-1. I gol di Kean, Weah e Vlahovic hanno deciso l'ultima amichevole della tournèe statunitense e il tecnico bianconero non può che essere soddisfatto, anche se non nasconde il rimpianto per non poter giocare la Champions in questa stagione. "Abbiamo chiuso bene questo periodo. Abbiamo giocato bene i primi 25 minuti contro una squadra forte, che ha qualità tecniche e fisiche importantissime, poi loro hanno preso un po' di campo, ma ci siamo difesi bene ed è stata una partita giocata a buoni ritmi. Abbiamo iniziato un percorso, purtroppo siamo fuori dalle coppe europee nonostante ci siamo piazzati terzi e avremmo avuto il diritto di partecipare alla Champions League". Così non sarà, la Juve non giocherà neanche la Conference, ma bisogna guardare avanti e arrivano notizia incoraggianti anche dai nuovi acquisti come Timothy Weah, uno dei rinforzi arrivati quest'estate. "Sono contento, è stata una bellissima vittoria. È stata una partita difficile, ma è bellissimo giocare queste partite – ha spiegato il nazionale statunitense in gol contro i blancos -. Abbiamo giocato bene il pallone, abbiamo combattuto e lavorato duro per ottenere questo risultato. Volevamo vincere e ci siamo riusciti, siamo contenti. L'assist di Weston e il premio MVP? Sono molto contento, ha giocato una grande partita". Tra i protagonisti anche uno dei senatori del gruppo: il portiere Wojciech Szczesny. "È comunque una bella sensazione vincere queste partite, anche se era un'amichevole. La soddisfazione di battere il Real, che è una delle squadre più forti del mondo, c'è. Sono anche contento perché mio figlio avrà la maglia di Vinicius Jr – se la ride il polacco che proprio dal brasiliano ha incassato l'unico gol -. Le mie parate? Quando giochi contro il Real Madrid metti in conto di dover parare, ma non penso di aver compiuto parate particolarmente difficili. Nei primi 25-30 minuti eravamo molto offensivi, abbiamo fatto gol pressando alto, poi con la stanchezza il Real ha preso un po' di controllo, ma può capitare. Abbiamo fatto una ripresa di buona attenzione difensiva, sfruttando l'occasione nel finale. Molto bene. Weah? Ha un motore importante, corre tanto e ha tantissima energia. Sono contento per lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 03-Ago-23 09:25