Calcio: Lazio. Sconfitta 3-0 con Aston Villa, sbarca a Roma Kamada

Luis Alberto si allena a Formello: si va verso la pace ROMA (ITALPRESS) – La Lazio, dopo quattro vittorie in altrettante gare, conosce il sapore amaro della sconfitta contro l'Aston Villa. Gli inglesi, infatti, si impongono per 3-0 con le reti di Watkins – che si fa parare anche un rigore da Provedel – al 36' del primo tempo e poi con il gol di McGinn che, al minuto 55, mette il pallone alle spalle del portiere laziale chiudendo di fatto la pratica. Nel finale, poi, arriva anche il tris degli inglesi con l'autogol di Gila che devia in porta il cross di Revan. Buone notizie, invece, arrivano sul fronte mercato: Daichi Kamada è sbarcato a Roma e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. La stessa che vorrebbe mettere anche Luis Alberto sul prolungamento: lo spagnolo oggi si è allenato a Formello, un cambio di atteggiamento che ha fatto piacere alla società e che rappresenta il primo passo verso la pace che avvicina il calciatore al ritorno in campo che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, il 6 agosto in occasione dell'amichevole tra Lazio e Girona. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 03-Ago-23 22:31