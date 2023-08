Calcio: Usa. Coppa di Lega, doppietta Messi e Inter Miami agli ottavi

Avanza anche il Los Angeles di Giorgio Chiellini che batte 7-1 i messicani del Juarez ROMA (ITALPRESS) – Ci pensa sempre Lionel Messi. Il capitano dell'Argentina campione del mondo è già decisamente avanti nella sua missione di…conquistare l'America. Il numero 10 dell'Inter Miami, infatti, è decisivo nel 3-1 con cui la sua squadra batte 3-1 l'Orlando conquistando gli ottavi della Coppa di Lega. L'ex Barcellona e Psg va in gol al 7° e al 72°, in mezzo il momentaneo 1-1 di Araujo (17°) e il 2-1 di Josef Martinez (51° su rigore). Passa il turno anche il Los Angeles di Giorgio Chiellini (titolare e in campo per 64 minuti) che batte 7-1 i messicani del Juarez con la tripletta di Bouanga, la doppietta di Vela e i gol di Hollingshead e Ordaz. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 03-Ago-23 09:40