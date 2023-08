Calciomercato: Barcellona. Tentazione Al Alhi per Kessie

Se l'offerta economica fosse molto alta, l'ivoriano snobberebbe la Juve BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Arabia Saudita pigliatutto di questo mercato estivo si mette fra la Juventus e Franck Kessie. Secondo "Sport", che si rifà alle indiscrezioni dei media arabi, il centrocampista ivoriano starebbe trattando con l'Al Alhi, club che in questa finestra ha già messo sotto contratto Mendy, Firmino, Mahrez e Saint-Maximin. L'ex milanista sarebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia, preferendola alla Juventus, qualora l'offerta economica fosse molto alta. Lo stesso Barça spera che i sauditi mettano sul piatto una proposta migliore a quella dei bianconeri, che non si sono spinti oltre un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Si allontana invece l'ipotesi Premier: il Tottenham si era mostrato interessato ma non si è mai fatto avanti concretamente e Kessie, una volta preso atto di non rientrare nei piani di Xavi, ha fretta di definire il suo futuro. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, i soldi della cessione di Dembelè al Psg potrebbero essere investiti in un vecchio pallino del Barcellona, Joao Cancelo, rientrato al City dopo il prestito al Bayern. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Ago-23 16:22