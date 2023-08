Rugby: Nazionale. Crowley “Contro Irlanda banco di prova pre-mondiale”

Il ct azzurro ha scelto il XV per la sfida di sabato a Dublino DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Kieran Crowley, commissario tecnico dell'ItalRugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Irlanda sabato 5 agosto alle 20 locali (21 italiane) all'Aviva Stadium di Dublino nel secondo Test Match delle Summer Nations Series in preparazione della Rugby World Cup 2023. Sarà il confronto numero 36 tra le due squadre che a distanza di quattro anni tornano a sfidarsi – nello stesso stadio – in un match in preparazione del Mondiale. Due nuovi esordienti nella formazione titolare con Paolo Odogwu e Dino Lamb che scenderanno per la prima volta in campo con la maglia azzurra. Nel triangolo allargato – insieme al trequarti arrivato al Benetton Rugby in questa stagione – troveranno spazio Ioane e Allan che tornerà a vestire la maglia numero 15. Coppia di centri collaudata formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Varney. Terza linea formata da Halafihi, Zuliani e Negri. Secondo cap consecutivo da capitano per Federico Ruzza che torna in seconda linea con Lamb. In prima linea spazio per Riccioni, Nicotera e Fischetti. In panchina, insieme all'esordiente Buonfiglio, pronti a subentrare Bigi, Ferrari, N.Cannone, Lamaro, L.Cannone, Fusco e Pani. Arbitrerà la partita il direttore di gara francese Mathieu Raynal "La partita contro l'Irlanda sarà un nuovo, importante, banco di prova nella preparazione al Mondiale. Altri giocatori avranno la possibilità di giocare un Test Match internazionale di alto livello affrontando la prima squadra al mondo nel ranking. Il focus sarà sulla nostra prestazione" ha dichiarato Kieran Crowley. Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Tommaso Allan, 14 Paolo Odogwu, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Paolo Buonfiglio, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Michele Lamaro, 21 Lorenzo Cannone, 22 Alessandro Fusco, 23 Lorenzo Pani. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 03-Ago-23 12:14