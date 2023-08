Volley: Svelato calendario Serie A1 femminile, al via il 7 ottobre

Le campionesse in carica di Conegliano sfideranno Trento nella 1^ giornata ROMA (ITALPRESS) – Con la pubblicazione dei calendari della Serie A1 2023-24 comincia ufficialmente il countdown che porta al 79° Campionato Italiano della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Un calendario che, si legge in una nota della Lega Volley femminile, "ha rispettato le indisponibilità richieste dalle quattordici consorziate, cercando di armonizzare al meglio le concomitanze con gli altri sport e le trasferte europee delle squadre impegnate nelle competizioni CEV". Il via fissato per il weekend del 7-8 ottobre 2023, mentre l'ultima giornata è in programma nel fine settimana del 23-24 marzo. Ecco la prima giornata: 1^ giornata – 8 ottobre 2023 Prosecco Doc Imoco Conegliano – Itas Trentino Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze Vero Volley Milano – UYBA Volley Busto Arsizio Reale Mutua Fenera Chieri '76 – Igor Gorgonzola Novara TrasportiPesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991 Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Roma Volley Club Wash4Green Pinerolo – Cuneo Granda Volley. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/com 03-Ago-23 14:21