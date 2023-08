Calcio: Dal Monza al Sassuolo, Cragno “Pronto a rimettermi in gioco”

"Buffon è stato l'idolo e l'ispirazioni per noi portieri", le parole del neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) – La delusione per l'ultima stagione a Monza chiusa con appena 4 gare giocate è già stata sostituita dalla voglia di rilanciarsi. Alessio Cragno è pronto a "sfidare" Andrea Consigli per la maglia da titolare fra i pali del Sassuolo e si è presentato ai microfoni di Sassuolo Channel dopo il suo arrivo in Emilia in prestito con diritto di riscatto dal club brianzolo. "Lasciare Cagliari la scorsa estate – le sue parole – non era stato facile per il rapporto che si era creato con la città. Mia moglie è di Cagliari, i miei figli sono nati a Cagliari, avevo passato 7 anni lì. A Monza purtroppo l'esperienza a livello personale non è stata positiva perché non ho trovato spazio, ma anche quello mi ha aiutato a crescere, mi sono ritrovato ad affrontare una situazione diversa, mi è servito. Poi l'interesse del Sassuolo ha trovato subito il mio gradimento. Ho tanta voglia di riscatto, perché la stagione scorsa non è stata positiva per me. Voglio rimettermi in gioco e di dimostrare che Monza è stata un'esperienza sfortunata". In neroverde trova un ambiente che ha sfidato tante volte da avversario. "Quando giocavi contro il Sassuolo – sorride – sapevi che ti toccava correre, anche se io faccio il portiere, però sapevi che la palla ce l'avevano spesso loro e che era difficile togliergliela. Era però una bella sfida, una partita che ti dava la carica per affrontarla al meglio perché sapevi che sarebbe stata una gara divertente da giocare. Col gruppo ho avuto un ottimo impatto in queste settimane, mi è sembrato di arrivare in una famiglia". Toscano classe '94, Cragno ha raccontato il suo percorso nel calcio, cominciato abbastanza tardi. "Ho iniziato a 16 anni nelle giovanili del Brescia – ricorda – un'età limite per un settore giovanile di una società professionistica, ma è stata un'esperienza bella. Il debutto coi grandi è stato contro il Modena, ho saputo all'ultimo che Arcari si era fatto male. Il debutto in A con Zeman a Cagliari in un Olimpico tutto esaurito contro la Roma, difficile da scordare come l'esordio in Nazionale contro la Moldavia a Firenze". "Il ricordo più bello? Il 2018-19, l'anno del ritorno a Cagliari, in cui ci siamo salvati in A all'ultima giornata: lì dopo tanti prestiti ho capito che potevo essere un portiere da Serie A". L'ultima battuta è sull'addio di Buffon al calcio. "È stato 'il portiere' per quelli della mia generazione, perché da quando mi ricordo le partite in tv c'era lui. E' stato l'idolo e l'ispirazione per molti di noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/ari/red 04-Ago-23 16:25