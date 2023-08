Calcio: Trofeo Berlusconi. Sold out e nuovo record spettatori a Monza

Saranno 16.917 i tifosi che assisteranno alla sfida tra Monza e Milan di martedì 8 agosto MONZA (ITALPRESS) – Il Monza ha annunciato che l'U-Power Stadium "è già completamente esaurito per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Grazie alla nuova capienza saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio per assistere alla sfida tra Monza e Milan in programma martedì 8 agosto alle ore 21:00. Un sold out dal grande significato emotivo e statistico, in quanto segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del presidente Silvio Berlusconi". La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Mediaset Italia per chi si trova all'estero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Ago-23 18:03