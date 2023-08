Calciomercato: Atletico Madrid. Morata”Al momento Roma non è un’opzione”

"Noi giocatori non possiamo controllare il mercato, ma sono felice qui", dice l'attaccante spagnolo ROMA (ITALPRESS) – Se davvero Josè Mourinho ha messo Alvaro Morata in cima alla lista dei desideri per rinforzare il suo attacco, dal Messico arrivano brutte notizie per lo special one. Ai microfoni di Tudn, infatti, l'attaccante dell'Atletico Madrid taglia corto sulle voci di mercato che parlano di un suo possibile trasferimento alla Roma dove ritroverebbe il suo amico Paulo Dybala e il suo vecchio allenatore con cui ha debuttato al Real. "La Roma al momento non è un'opzione – le parole dell'ex Juventus -, mi sto godendo il pre-campionato qui in Messico con l'Atletico e nella mia testa adesso non c'è questa possibilità. Mourinho è un grandissimo allenatore, è stato lui a darmi l'opportunità di giocare la mia prima partita da professionista, gliene sono molto grato e gli auguro il meglio". Discorso chiuso, almeno "per il momento" per usare le parole dell'attaccante spagnolo, concentrato sull'Atletico. "Sono felice di essere qui, ma noi calciatori il mercato non possiamo controllarlo, quindi penso solo a lavorare per migliorare come sto facendo in questo pre-campionato". Non solo Roma, il nome di Morata è stato accostato anche a Inter e Juve, ma al momento il nazionale spagnolo sembra concentrato solo sull'Atletico. Il mercato, però, è lungo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 04-Ago-23 14:31