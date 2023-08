Calciomercato: Barcellona. Bernardo Silva per sostituire Dembelè

Il 28enne portoghese lascerebbe il City solo per i blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Via Dembelè e Kessie, dentro Bernardo Silva. Il Barcellona ha messo il 28enne portoghese del Manchester City in cima alla lista dopo la doppia cessione. Dembelè è ormai diretto al Paris Saint Germain mentre l'ex milanista sta per accasarsi ai sauditi dell'Al Alhi: secondo "Footmercato" oggi si recherà a Parigi per le visite mediche prima di firmare un triennale da 14 milioni netti a stagione mentre i blaugrana incasseranno 11-12 milioni. Da queste due partenze il Barcellona prenderà lo slancio per arrivare a Bernardo Silva, con la dirigenza catalana già al lavoro: se da un lato non servirà molto per convincere il giocatore, dall'altro appare più complicato trovare un accordo col City per quanto Guardiola abbia promesso al portoghese di "liberarlo" se gli fosse arrivata una proposta importante. Silva ha già detto no al Psg e alle offerte arabe e lascerebbe il City solo per il Barcellona che nel frattempo ha 'congelato' l'operazione Cancelo: il suo ingaggio, in termini economici, non sarebbe sostenibile se dovesse arrivare il connazionale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Ago-23 10:46