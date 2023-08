Calciomercato: Psg. C’è l’accordo col Benfica per Ramos

L'attaccante arriverà in prestito con obbligo di riscatto a 65 milioni più bonus LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – In attesa di definire l'arrivo di Ousmane Dembelè, il Paris Saint Germain mette le mani anche su Goncalo Ramos. Stando ad "A Bola", il club francese ha raggiunto l'accordo col Benfica per il 22enne attaccante portoghese che si trasferirà con la formula del prestito con riscatto obbligatorio fissato a 65 milioni di euro più 15 di bonus. Una formula per venire incontro alle esigenze dei francesi che non possono permettersi da subito l'acquisto a titolo definitivo per questioni di fair-play finanziario viste le spese già sostenute per i vari Hernandez, Ugarte, Lee e Simmons oltre al riscatto di Ekitike dal Reims. Per Ramos, invece, ci sarà un contratto di cinque anni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Ago-23 10:13