Sci alpino: Cdm. Velocisti azzurri al lavoro una settimana a Cervinia

Tra i big della Nazionale convocati anche Casse, Franzoni, Bosca e Innerhofer ROMA (ITALPRESS) – La squadra di Coppa del Mondo maschile speed sarà di scena a Cervinia per una settimana di allenamenti sciistici sulle nevi valdostane. Il direttore tecnico Massimo Carca ha deciso di convocare otto atleti – impegnati da lunedì 7 a sabato 12 agosto -, negli ultimi allenamenti prima della partenza per il Sud America fissata per fine mese. Presenti Mattia Casse, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca, Florian Schieder e Christof Innerhofer, accompagnati dal pool di tecnici federali composto da Lorenzo Galli, Patrick Staudacher e Christian Corradino. Il calendario della stagione 2023/24 di Coppa del mondo maschile di sci alpino si aprirà con la nuova tappa di Zermatt/Cervinia: due discese programmate per l'11 e 12 novembre. Le gare vedranno 12 discese e 9 supergiganti – per quanto riguarda le discipline veloci -, più un team combined (manche di discesa più manche di slalom) alla quale prendono parte due concorrenti diversi per nazione, prevista a Kitzbuehel. Le finali si sdoppieranno in due weekend a Saalbach, con il conseguente prolungamento del calendario di una settimana. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Ago-23 17:50