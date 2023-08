Tennis: Torneo Los Cabos. Semifinale Tsitsipas-Coric

Dall'altra parte del tabellone De Minaur affronterà Koepfer LOS CABOS (MESSICO) (ITALPRESS) – Stefanos Tsitsipas e Borna Coric si giocheranno un posto in finale ai "Los Cabos Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Bassa California del Sud, in Messico. Il greco, numero uno del tabellone, ha la meglio su Nicolas Jarry, sesta testa di serie, per 6-7(6) 7-6(4) 6-2 e se la vedrà ora con Coric, quarta forza del seeding, vittorioso per 6-3 6-4 su Ilya Ivashka (n.8). Nella parte bassa del tabellone, invece, semifinale fra Alex De Minaur e Dominik Koepfer: l'australiano (n.5) si è imposto per 6-4 3-6 6-3 su Tommy Paul (n.3) mentre Koepfer (n.7) ha sconfitto Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Ago-23 12:08