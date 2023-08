Calcio: Amichevoli. Pari Sassuolo, cadono Verona ed Empoli

Neroverdi in rimonta sul Wolfsburg, ko con Heidenheim e Friburgo per gialloblù e azzurri WOLFSBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – Giornata di test per le squadre di serie A in vista dell'inizio del prossimo campionato. Pari per 1-1 tra Sassuolo e Wolfsburg in amichevole alla VfL-Stadion am Elsterweg. Accade tutto nel primo tempo: tedeschi di Kovac avanti con Wind al 27', pari dei neroverdi di Dionisi al 42' con Bajrami. Sconfitta per 3-2, invece, per l'Hellas Verona alla 'Voith-Arena' in amichevole contro l'Heidenheim, formazione neopromossa in Bundesliga. A passare in vantaggio al 4' erano però stati gli uomini di Baroni con Djuric, poi all'11' il pareggio della formazione guidata da Frank Schmidt con Mainka. Ma il Verona reagisce e si porta ancora avanti al 25' con Ngonge. Nella ripresa, però sono i tedeschi a ribaltare il punteggio e conquistare il successo con i guizzi di Pieringer (49') e Kleindienst (59'). Ko anche per l'Empoli nell'ultimo test amichevole, con la formazione di Zanetti che è caduta per 2-0 sul campo del Friburgo. Al minuto 18 grande occasione per i tedeschi: Walukievicz tocca col braccio sull'incursione di Holer, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto va Gregoritsch, ma Caprile intuisce e respinge. Era questione di tempo e al 33' il Friburgo passa: Höler si avventa su un retropassaggio per Caprile, col portiere azzurro che rinvia ma il rimpallo lo sfavorisce per l'1-0 tedesco. Nella ripresa, al 55', il raddoppio dei tedeschi con Gregoritsch che sugli sviluppi di un corner mette in rete di testa. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 05-Ago-23 17:58