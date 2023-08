Calcio: Atalanta. Prima sconfitta in amichevole, Union Berlino vince 4-1

Di Pasalic l'unico acuto della squadra di Gian Piero Gasperini BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Prima sconfitta in amichevole per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Finisce 4-1 il test contro l'Union Berlino, penultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato: l'unico acuto è arrivato da Mario Pasalic nel primo tempo, abile a sfruttare la giocata di Scalvini in percussione. I padroni di casa hanno mostrato una buona condizione fisica rispetto agli orobici, ancora imballati per via della preparazione: non sono mancate le note positive, il tecnico ha concesso quaranta minuti a El Bilal Touré, nuovo attaccante nerazzurro arrivato dall'Almeria. Assenti Luis Muriel e Duvan Zapata, i due colombiani sono rimasti a Bergamo per svolgere un lavoro supplementare. Gasperini ha dovuto fare a meno anche di Adopo, Palomino, Soppy e Hateboer, tutti alle prese coi rispettivi infortuni. Nel frattempo si avvicina Gianluca Scamacca, l'attaccante azzurro in arrivo dal West Ham per circa 30 milioni di euro: l'ex Sassuolo è sbarcato in queste a Roma dove effettuerà le visite mediche per poi firmare l'accordo con il club. Domani giornata di riposo, la preparazione riprenderà lunedì: sabato prossimo ci sarà l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, coi nerazzurri che sfideranno a Cesena la Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.30). – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/xd6/glb/red 05-Ago-23 17:25