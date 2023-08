Calcio: Bologna ko contro l’Az Alkmaar, Motta “Alzare livello rosa”

ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) – Sconfitta per 1-0 per il Bologna di Thiago Motta all'Afas Stadium contro i padroni di casa dell'Az Alkmaar, formazione che milita in Eredivisie allenata da Jansen. A decidere la sfida un gol di Poku al minuto 48. Jhon Lucumi è stato sostituito nel corso del secondo tempo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. "Abbiamo visto come sempre dei ragazzi coraggiosi, fantastici, che danno il massimo e che anche oggi chiedono un aiuto alla società per alzare il livello della squadra – ha detto Thiago Motta al termine del match ai microfoni di Radio Nettuno -. Ad oggi non è cambiato niente, la questione non è completare la rosa ma alzarne il livello". Il tecnico italo-brasiliano ha anche parlato di Arnautovic, tenuto a riposo: "Aveva un fastidio al flessore e non poteva dare il 200% e noi dobbiamo dare il 200% per arrivare a competere con squadre come quella di oggi". I rossoblù adesso rientreranno stasera a Bologna, domani godranno di un giorno libero e riprenderanno ad allenarsi lunedì alle 10 a Casteldebole a porte chiuse, in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia di venerdì al Dall'Ara, contro la vincente di Cesena-Entella. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 05-Ago-23 19:22