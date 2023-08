Calcio: Brasile. Falcao rassegna le dimissioni da dt del Santos

L'ex centrocampista della Roma e della Seleçao ha annunciato la sua decisione sui social SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Paulo Roberto Falcao lascia il Santos. L'ex centrocampista della Roma e della nazionale brasiliana, 70 anni a ottobre, ha annunciato sui social le dimissioni dall'incarico di direttore tecnico del club. "Nel rispetto dei tifosi del Santos, dopo le recenti proteste per le prestazioni della squadra, ho deciso di lasciare la carica di coordinatore sportivo. Il mio obiettivo è innanzitutto difendere l'immagine della società", scrive Falcao che poi prende le distanze dalla accuse di una presunta molestia ai danni di una dipendente di un hotel di Santos. "In merito all'accusa di questo venerdì, che ho appreso con sorpresa dai media, affermo che non è avvenuta", la smentita dell'ex Roma riferendosi alle presunte molestie denunciate, secondo il sito del quotidiano brasiliano Terra, da una donna di 26 anni. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 05-Ago-23 10:07