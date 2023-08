Calcio: Napoli. Differenziato per Kvaratskhelia, Osimhen in palestra

Per Anguissa "distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra" NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue la preparazione del Napoli in ritiro a Castel di Sangro. Mattinata di allenamento per gli azzurri impegnati in una serie di sfide a campo ridotto. Out Frank Anguissa che ieri ha riportato "una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra" e che ha "già iniziato l'iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane". Gollini non si è allenato per uno stato influenzale, mentre Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Solo palestra, infine, per Osimhen. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Ago-23 14:01