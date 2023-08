Calciomercato: Atalanta. Scamacca in viaggio, visite e poi firma

L'attaccante lascia il West Ham e torna in serie A BERGAMO (ITALPRESS) – Gianluca Scamacca è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il calciatore azzurro non è stato convocato per la sfida del West Ham contro il Bayer Leverkusen, nel primo pomeriggio arriverà a Roma dove effettuerà le visite a Villa Stuart per poi firmare il contratto con il club bergamasco. Intesa raggiunta nel giro di pochi giorni, superata l'offerta dell'Inter: agli Hammers, che lo avevano acquistato dal Sassuolo la scorsa stagione, andranno circa 30 milioni di euro. L'attaccante, dopo la firma, nei prossimi giorni si aggregherà ai nuovi compagni di squadra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 05-Ago-23 13:12