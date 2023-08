Calciomercato: Juventus. Dellavalle a titolo definitivo al Los Angeles

Il difensore, campione d'Europa con l'Under 19 azzurra, si trasferisce negli Stati Uniti TORINO (ITALPRESS) – Lorenzo Dellavalle lascia la Juventus. "Si apre ufficilmente un capitolo emozionante per la carriera del giovane difensore diciannovenne, neo Campione d'Europa con la Nazionale azzurra Under 19", scrive il sito internet bianconero comunicando che il giocatore si trasferisce "a titolo definitivo al Los Angeles, la squadra dove milita Giorgio Chiellini, attualmente campione in carica in MLS e secondo in Western Conference nel campionato in corso. Lorenzo è bianconero dal 2020, cresciuto nelle giovanili della Juventus, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della nostra Primavera, e adesso inizia una fase… a stelle e strisce", conclude il club bianconero, mentre il ragazzo, sui social scrive: "Per 10 anni ho avuto l'onore e il privilegio di indossare questa maglia speciale, ho dato il massimo per difendere e onorare questi colori ogni giorno. Sono e sarò grato per sempre a questo club e a tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, per avermi fatto crescere come giocatore e come uomo, grazie di cuore a tutti". – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 05-Ago-23 15:27