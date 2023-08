Calciomercato: Manchester United. Ufficiale arrivo Højlund dall’Atalanta

"Sono un tifoso di questo grande club sin da quando ero un ragazzino" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rasmus Højlund è un nuovo giocatore del Manchester United. L'attaccante danese arriva ai red devils dall'Atalanta a titolo definitivo e ha siglato un contratto fino a giugno 2028, con opzione per un altro ulteriore anno. "Non è un segreto che sono un tifoso di questo grande club sin da quando ero un ragazzino e sognavo di entrare a Old Trafford come giocatore del Manchester United – ha detto Højlund -. Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato di avere in me. Sono ancora agli inizi della mia carriera, ma so di essere pronto a fare questo passo avanti e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale". Højlund ha già avuto modo di intrattenersi con mister Ten Hag: "Abbiamo parlato, credo che questo ambiente sia perfetto per la mia crescita. Sotto la guida del nostro tecnico potremo realizzare grandi cose". Felice di aver portato il giovane attaccante ai red devils anche il ds John Murtough, che secondo la stampa inglese ha chiuso l'affare versando nelle casse dell'Atalanta 75 milioni di euro più ulteriori 10 di eventuali bonus: "Rasmus è un talento davvero eccezionale. Possiede caratteristiche tecniche e fisiche che lo collocano tra i migliori giocatori al mondo per la sua fascia d'età". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 05-Ago-23 13:58