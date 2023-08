Calciomercato: Monza. Mota Carvalho rinnova fino al 2027

L'attaccante portoghese vanta 104 presenze e 26 reti in biancorosso MONZA (ITALPRESS) – Il Monza ha reso noto di aver rinnovato il contratto di Dany Mota Carvalho fino al 30 giugno 2027. "Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, l'attaccante portoghese è stato tra i protagonisti dell'emozionante doppia promozione dalla Serie C alla Serie A – sottolinea il club -. Mota Carvalho in biancorosso ha finora collezionato 104 presenze e 26 reti, tra cui la prima storica segnata dal Monza in Serie A, il 13 agosto 2022 contro il Torino". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Ago-23 11:19