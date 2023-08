Per il difensore, arrivato nel 2019, altre 5 stagioni con i partenopei NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli e Giovanni Di Lorenzo insieme anche per le prossime 5 stagioni. Il club campione d'Italia, infatti, ha annunciato "di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2028". Il difensore, classe 1993, è al Napoli dal 2019 e ha vinto da capitano lo scudetto della scorsa stagione. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 05-Ago-23 15:52