Calciomercato: Psg. Il Chelsea su Leandro Paredes

Viste le difficoltà con il Brighton per Caicedo, i blues pensano all'ex Juve LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea su Leandro Paredes. Rientrato al Psg dopo la negativa esperienza in prestito alla Juventus, il centrocampista argentino non rientra nei piani di Luis Enrique e, secondo l'Evening Standard, interessa a Mauricio Pochettino. Non è un obiettivo prioritario, ma il club di Stamford Bridge è stanco di aspettare il sì del Brighton di De Zerbi per Moises Caicedo e, dunque, sta valutando alcune alternative. Tra queste c'è anche Paredes che è in scadenza di contratto e che il tecnico argentino ha già allenato a Parigi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Ago-23 10:34