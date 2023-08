Calcio: Fiorentina. Jovic-Kouame, viola battono Nizza 2-1 in amichevole

Nella ripresa esordio per Infantino in maglia viola NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Successo per 2-1 per la Fiorentina in amichevole al St.James' Park contro il Nizza. Viola in vantaggio con Jovic su assist di Sabiri dopo 18'. Due occasioni al 32' con Ikonè che prende il palo dopo un'azione insistito dei viola e sulla ribattuto Mandragora manda di poco alto. Decisivo Schmeichel su Ikonè e su un destro di Martinez Quarta dal limite, ma il portiere del Nizza (che in Inghilterra fu protagonista dello scudetto del Leicester) si deve arrendere a Kouame al 34' sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa esordio per Infantino in maglia viola. Nel finale gran goal di Bouanani per il Nizza che dal limite lascia partire un sinistro imparabile che finisce sotto l'incrocio. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 06-Ago-23 15:57